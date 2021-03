Paola Barale musa per un nuovo progetto fotografico, “la bellezza è lei” – FOTO

Nuovo scatto davvero sensuale quello postato da Paola Barale nella sua pagina Instagram, la showgirl appare in splendida forma. Che occhi magnetici

Ieri la bellissima Paola Barale nella sua pagina Instagram non si è tirata indietro nel commentare una notizia che ha lasciato tutti molto increduli. Ha colpito molto infatti la nuova ordinanza della Campania per l’emergenza Covid che ha vietato ai campani di spostarsi verso le seconde case ma non hai fuori regione che invece si vogliono recare lì per necessità o lavoro.

Tra i vari commenti, spicca quello delle showgirl Paola Barale che ha ripostato il video fatto trapelare sui vari tg nazionali, con allegato il commento: “😳?!? mi sfugge qualcosa 🤔”. Molti i fan che si sono accodati a lei per questa notizia che ha davvero colpito molto, ma che poi lo stesso De Luca ha chiarito a favor di cronaca.

Paola Barale incanta il web con uno scatto davvero surreale

Non la vediamo spesso sul piccolo schermo, ma la vita lavorativa di Paola prosegue a gonfie vele. Il fotografo Giorgio Grimoldi che ha curato l’ultimo shooting fotografico di Paola Barale per una collezione di gioielli davvero unica, ha definito la showgirl con un messaggio davvero unico, “LA BELLEZZA E’ DONNA”.

Paola nello scatto è impressa in primissimo piano mentre osserva qualcuno alla sua destra, la mano leggermente alzata verso il viso dove notiamo il microfono all’orecchio probabilmente poco prima di salire sul palco di qualche evento.

Trucco marcato e capelli raccolti all’indietro, nelle dita indossa due anelli importanti che le vestono la mano con grande padronanza e carattere, mentre all’orecchio un orecchino di diamanti rampicante che la illumina e ne incornicia il viso magro. “Come si fa a non amarti ♥️✨” scrive qualcuno, lo scatto è davvero ipnotico e ottiene in men che non si dica oltre 26mila like.