Romina Power si racconta: “La cantante? Macché, a 9 anni volevo fare…”

Romina Power si racconta. In un’intervista la celebre cantante americana percorre il viale dei ricordi e fa una dichiarazione inaspettata

Romina Power non ha mai nascosto di essere una persona nostalgica. Basta dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per averne prova. E’ una sorta di vecchio album di foto di famiglia. Sono presenti immagini che ritraggono la celebre cantante americana con i suoi figli ancora bambini, i genitori, i fratelli e scatti di repertorio dei momenti più belli della sua carriera.

All’età di quasi 70 anni è una donna forte, piegata dalle avversità che la vita le ha riservato ma mai spezzata. Si è raccontata in un’intervista profonda al settimanale Oggi, in cui ha rivelato particolarità che forse anche i suoi fan più accaniti non conoscevano.

Romina Power: cosa sognava di diventare da grande

La vita è un mistero e pone di fronte a tutti gioie e avversità che ci temprano e modellano il nostro sentire. Romina Power ha affrontato tragedie immani: la scomparsa di una figlia, la fine di un’unione decennale e, recentemente, la perdita dell’amata sorella Taryn. “Tutti attraversiamo dei periodo di nebbia nella nostra vita” – ha raccontato la cantante americana- “Avendo perso mio padre all’età di sette anni, per me è arrivato presto”.

Ha iniziato la sua carriera giovanissima; aveva solo 13 anni quando debuttò al cinema. Prima di arrivare alla maggiore età aveva già preso parte a ben 14 lungometraggi. La sua è un’esistenza passata sotto i riflettori, figlia di due delle più celebri stai di Hollywood della prima metà del Novecento: Tyrone Power e Linda Christian.

Eppure c’è stato un periodo precedente alla fama in cui era solo una bambina, sconosciuta al grande pubblico, con i suoi sogni e le sue fantasie. Desiderava forse diventare l’attrice e cantante di successo come è accaduto negli anni a venire? Non proprio.

“Ero una bambina piuttosto solitaria” – ha raccontato a Oggi – “Ho passato gran parte della mia infanzia in collegio di suore. Questo ha fatto si che si esaltasse la mia natura contemplativa. Passavo molte ore da sola o con mia sorella, Taryn. Pregavo e parlavo con mio padre. A 9 anni volevo farmi suora”.