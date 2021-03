Stefania Orlando a cuore aperto: “Ho paura, è una pazzia!”

Stefania Orlando ha aperto il suo cuore con una serie di confessioni che hanno lasciato i fan senza parole

Stefania Orlando ha da poco abbandonato la casa del “Grande Fratello VIP” e, zona rossa permettendo, sta cercando di recuperare le sue vecchie abitudini. Ospite del profilo Instagram del settimanale “Chi” che ha dedicato a lei una stories in cui si racconta nel corso di un’intera giornata. Nel corso dei “mini video” pubblicati Stefania ha inoltre risposto ad alcune domande che le sono state poste dai follower con quell’ironia e sincerità che l’hanno sempre contraddistinta. L’unica risposta un po’ più sibillina l’ha ricevuta chi le ha chiesto se ci sono già sul tavolo dei progetti di lavoro. La Orlando ha infatti semplicemente detto che qualcosa in effetti bolle in pentola senza però specificare di cosa si tratti. “Ho appena registrato un programma per la tv come ospite – ha confessato la showgirl – fra non molto lo vedrete. Per il resto è troppo presto per parlarne“.

La paura più grande di Stefania Orlando

Uno dei tantissimi follower che hanno seguito Stefania Orlando sul profilo Instagram del settimanale “Chi” ha voluto chiedere se ci fosse qualcosa che le fa paura. In questo caso la risposta di Stefania è riuscita davvero a sorprendere il suo pubblico. A quanto pare infatti la bella gieffina, grande e grossa com’è, ha ancora paura del buio e non solo. Stefania ha raccontato inoltre che quando si trova in una camera d’albergo ha bisogno di tranquillizzarsi prima di andare a dormire con un’insolita abitudine. “Ho paura che ci sia qualcuno in camera – ha confessato – ecco perché guardo sempre sotto il letto e negli armadi. So bene che è una pura pazzia la mia!“.

Una preoccupazione che certamente non l’ha interessata nel corso della sua permanenza all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” anche se da lì ha portato con sé un certo disagio. A quanto pare infatti da quanto è tornata nella sua di casa Stefania abbia difficoltà ad addormentarsi. La showgirl ha raccontato di svegliarsi spesso di notte per andare alla ricerca di patatine da mangiare oppure del “Confessionale“.