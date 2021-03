Wanda Nara ha condiviso su Instagram uno scatto appena sveglia. Sul letto ha sfoggiato una lingerie in pizzo mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Ancora sotto le coperte, Wanda Nara si è mostrata sui social. Lo scatto del suo risveglio è stato condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram. Occhi ancora chiusi, espressione addormentata, la Nara indossa un sensuale reggiseno. Un modello a balconcino in pizzo nero impreziosito da fiocchi e uno strass. Subito la foto conquista una pioggia di like da parte dei suoi 7,5 milioni di follower. Tantissimi i commenti di apprezzamento al post.

“Svegliami quando finisce la quarantena. Chi può dormire e farsi un selfie?”, la didascalia condivisa da Wanda.

Ogni giorno la modella condivide foto in cui si mostra bellissima. Occhi azzurri, capelli biondi e fisico mozzafiato conquistano i suoi fan. Wanda si mostra sia in momenti di vita lavorativa, sia in momenti di vita personale.

Wanda Nara: modella, manager e mamma di quattro figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda è attrice, modella e showgirl argentina. Nata nel 1986 ha debuttato come soubrette nel 2006. Di seguito ha partecipato a svariati talent argentini. E’ approdata in Italia dove è diventata nota per il suo matrimonio con il calciatore Maxi Lopez. Dopo alcuni anni i due si sono separati per via di presunti tradimenti da parte di Lopez. Sono tre i figli della coppia.

La showgirl ha ritrovato la serenità al fianco del calciatore Mauro Icardi. Oltre che moglie Wanda è diventata la sua agente. Le nozze tra i due si sono celebrate nel 2014 a Buenos Aires. Di seguito sono nate due splendide bimbe.

La famiglia attualmente, per via del nuovo contratto del calciatore al PSG, si è trasferita nella capitale francese. La showgirl ha potuto così scegliere un appartamento lussuoso della stile parisienne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Innumerevoli le foto dal sapore parigino condivise sul suo profilo Instagram. Di recente la coppia è stata vittima di un furto in casa. In piena notte l’abitazione è stata svaligiata. La famiglia non era presente al momento dell’accaduto.