Alena Seredova, il segreto per tenersi in forma . Cosa mangia l’ ex di Buffon – FOTO

Alena Seredova. La bellissima showgirl e attrice ceca pubblica su Instagram Stories una serie di curiosità sulla sua vita privata

Il 2020 è stato un anno impegnativo per tutti, portatore principalmente di ansie e cattive notizie. Ad Alena Seredova, nonostante tutto, ha portato una gioia immensa: la nascita di una figlia. La piccola Vivienne Charlotte è nata nel maggio scorso, proprio in concomitanza con la fine del primo lockdown in Italia.

La felicità è stata condivisa con il compagno Alessandro Nasi e i figli avuti precedentemente dal portiere e campione dell Juventus Gigi Buffon: Louis Thomas e David Lee, 12 e 10 anni.

La donna è molto apprezzata dal pubblico italiano. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda ancora adolescente nel suo paese d’origine, la Repubblica Ceca, per poi approdare a Milano dopo una serie di concorsi. Non ha più lasciato il Bel Paese, trovando qui la sua dimensione artistica e stabilità familiare. Ha attraversato anche il piccolo schermo partecipando a diverse trasmissioni tv e ha ottenuto qualche piccolo ruolo nei cinepanettoni e film leggeri di stampo comico.

Alena Seredova: un compleanno speciale

L’ ex modella e showgirl Alena Seredova ci tiene ad avere un canale di comunicazione sempre aperto con i suoi fan. Per questo motivo, complici i nuovi mezzi di comunicazione, usa sapientemente Instagram dove, al momento, ha poco meno di 600mila follower.

Condivide con loro gli hobby, la passione per la natura e lo sport, i viaggi e soprattutto la famiglia. In occasione del suo 43° compleanno, attraverso un piccolo Q&A (domande e risposte) su Instagram stories, si è lasciata intervistare direttamente dai fan che hanno potuto soddisfare tante curiosità. Si sono concentrati principalmente sui piccoli di casa, su come stanno trascorrendo questo ulteriore periodo di lockdown in zona rossa. La Seredova non nasconde il rammarico per le limitazioni imposte e il dispiacere di non poter vedere i suoi genitori che si trovano a Praga. Pasqua chiusi in casa come tutti e, purtroppo, i nonni vedono crescere a distanza i nipotini.

Una domanda da parte di un fan si concentra principalmente sullo stile di vita della bella Alena. Cosa mangia per tenersi così in forma? Le sue verdure preferite sono cotte o crude. Lei toglie ogni dubbio: “Le preferisco crude. Mi piacciono i carciofi e gli asparagi (ovviamente cotti)”.