Carolina Stramare: “So cucinare, vi spiego cosa so fare meglio” – FOTO

La bellissima ex Miss Italia Carolina Stramare nelle Instagram stories svela alcuni retroscena della sua vita privata e quali cose le vengono meglio in cucina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Non fosse stato per problemi di natura personale, a quest’ora vedremo Carolina Stramare all’Isola dei Famosi tra palmeti e acqua cristallina, invece al suo posto Andrea Cerioli, ex concorrente del “Grande Fratello” ed ex tronista di “Uomini e Donne”.

A casa con il nuovo lockdown troviamo la bellissima ex Miss Italia 2019 in preda invece ad attacchi d’ansia, come testimoniano gli ultimi scatti postati sulla sua pagina social, dove con tanto di didascalia “Che barba che noia che noia che barba 🐭”. La ammiriamo con maglioncino bianco e sguardo imbronciato mentre cerca di passare il tempo nel modo più congeniale: allora via a selfie sfrenati e q/a nelle sue Instagram stories dove risponde ad alcune domande davvero ghiotte.

LEGGI ANCHE –> Sophie Codegoni, piovono critiche per l’ultima FOTO postata, “Non sembri tu”

Carolina Stramare risponde alle domande dei follower e svela un segreto culinario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE –> Samantha De Grenet, mood of the night: Instagram vs realtà! – FOTO

Per passare il tempo rinchiusa in casa, ieri Carolina Stramare ha deciso di rispondere ad alcune domande postale dai suoi follower sul social network. Parte spiegando quali sono le città che ama di più, non ce n’è una in particolare, confessa la ex Miss Italia, ma diverse le sono impresse nel cuore per motivi diversi, come Milano, Napoli, Verona e Torino.

Un’altra ragazza si complimenta con lei perché il padre assomiglia ad Eric Roberts, Carolina conferma la cosa ma dice anche che “si vergogna terribilmente quando lei gli dice che è bello”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine la domanda riferita alla cucina, “Sai cucinare/Il piatto che ti viene meglio?”, ma la risposta della ragazza è davvero esilarante: “Sì so cucinare se seguo i tuturial su YouTube, ed il piatto che invece mi viene meglio è…non cucinare”.