Dayane Mello, completino rosso fuoco, con lei sboccia la primavera – FOTO

Dayane Mello è sempre più bella e gli scatti che appaiono nel suo profilo Ig ne sono una prova: il completino per l’allenamento riscuote successo

La concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip ha ripreso in mano i social ormai da qualche settimana, ed il suo profilo continua a raccogliere seguaci. La brasiliana, che ha mostrato ai telespettatori un carattere forte e determinato, si è anche distinta per la bellezza indiscutibile.

Forme da brasiliana DOC e un’anima libera che l’ha sempre distinta da tutti i suoi coinquilini: questa è l’immagine che Dayane Mello ha voluto trasmettere ai fan. Dal giorno in cui le porte della casa si sono chiuse, la modella è tornata a pieno regime su Instagram, deliziando gli utenti con scatti dalla sensualità travolgente: l’ultimo è stato pubblicato solo qualche ora fa.

Dayane Mello, l’allenamento si fa bollente: completino rosso fuoco

“Primo giorno di primavera all’aria aperta“, scrive Dayane Mello nella didascalia del suo ultimo scatto, dando il benvenuto alla bella stagione. In vista dell’estate, la brasiliana ha indossato un completino sportivo che le consente di allenarsi con la massima comodità, al fine di mantenere il fisico scolpito sfoggiato anche all’interno della casa.

La silhouette della modella, valorizzata dal top e dai leggings rosso fuoco, lascia i followers senza parole. La Mello, consapevole del proprio fascino, muove sensualmente i capelli accentuando il profilo dei fianchi: una visione paradisiaca che ha già ottenuto oltre 70mila likes.

Nei commenti, gli utenti non hanno potuto far a meno di esprimerle i loro complimenti. “Sei stupenda“, “La primavera non sarà mai gostosa come te…“: Dayane, stando a quanto si legge, ha raccolto i consensi di tutti.