Paolo Bonolis è da poco tornato sul piccolo schermo con la nuova stagione di Avanti un altro, sempre in coppia con l’amico e collega Luca Laurenti. La conduzione del giornalista romano è sempre spumeggiante e coinvolgente, grazie alle sue battute che non risparmiano nessuno, nè i colleghi, nè i concorrenti.

Il pubblico ha sempre amato le sue uscite ironiche e le sue frasi sferzanti, che ormai sono il suo marchio di fabbrica. Ma questa sua attitudine spesso gli ha attirato anche delle critiche, perché a volte i suoi commenti rischiano di risultare fin troppo pesanti.

Paolo Bonolis contro Barbara D’Urso? La battuta che fa discutere

Proprio lo scorso sabato le battute di Bonolis sono state oggetto di discussione a Tv Talk, la trasmissione condotta da Massimo Bernardini che si occupa di tutto ciò che concerne il mondo della televisione. Il parere comune fu che il conduttore romano, per quanto simpatico e scanzonato, a volte rischia di essere un po’ troppo sopra le righe per inseguire l’effetto comico. E quindi non dovrebbe esagerare.

Ma proprio nella scorsa puntata di Avanti un altro, Bonolis si è lasciato andare ad una battuta poco felice. Introducendo una concorrente laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera, il conduttore ha commentato, dicendo che la sua specializzazione: “è il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La prendono subito dalla d’Urso o a Storie italiane. Appena c’è un cadavere arrivano come le mosche”. Insomma, più che una battuta, una frecciatina nei confronti di Carmelita.

In passato si era sollevata l’ipotesi che tra Bonolis e Barbara D’Urso non corresse buon sangue. Uno degli indizi principali era che al termine di Pomeriggio 5, la conduttrice non si sia mai collegata con Avanti un altro per passare la linea a Bonolis, come da prassi. E la battuta di ieri potrebbe essere la conferma.