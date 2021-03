Sharon Stone e le molestie a Hollywood: “Mi chiesero di farlo sul set”

Sharon Stone si mette a nudo nella sua autobiografia e fa alcune scottanti rivelazioni: “Molestie? Mi chiesero di fare sesso sul set. E in Basic Instinct…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) “Il bello di vivere due volte”: è questo l’enigmatico titolo dell’autobiografia di Sharon Stone. L’attrice americana a 63 anni ripercorre i momenti salienti della sua vita e della sua fortunata carriera, ma svela anche dei retroscena particolarmente disturbanti. Alcuni estratti del testo sono stati pubblicati in anteprima dal magazine Vanity Fair negli Stati Uniti, e raccontano le molestie subite da Sharon a Hollywood.

Nello specifico, sono emerse le pressioni che le fecero per girare la famosissima scena di "Basic Instinct" in cui l'attrice accavalla le gambe senza indossare la lingerie, ma anche quelle più pesanti di un produttore che per un altro film le chiese di avere veri rapporti sessuali davanti alle telecamere, per rendere le scene più credibili. Sharon Stone rivela le molestie: "Mi chiesero di farlo sul set"

“Fui ingannata sulla scena dell’interrogatorio in Basic Instinct” scrive senza mezzi termini Sharon Stone. Come aveva già affermato in passato, il regista Paul Verhoeven le avrebbe garantito che non avrebbe ripreso le sue parti intime, ma così non è stato. L’attrice scoprì la verità durante un’anteprima del film. La sua reazione? Schiaffeggiò il regista e abbandonò la sala. Così, anche se quella scena la rese una delle donne più desiderate del pianeta, in realtà non fu che un oltraggioso inganno a sue spese.