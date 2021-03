Addio a gonne e tacchi: i leggings alla Chiara Ferragni sono la nuova moda

Chiara Ferragni non perde occasione di lanciare mode, l’ultima? Giacca e leggings per un look total sporty, scopriamo i dettagli

E’ appena iniziata la bella stagione e noi ci prepariamo a vivere al meglio la primavera, tra sole e pensieri felici. Quest’anno però il mood è diverso e se fino al 2020 aspettavamo questi mesi per sfoggiare tacchi e vestitini colorati, il 2021 è molto rivoluzionario. La moda, infatti, consiglia leggings neri e giacca colorata, un mix insolito per l’opinione pubblica, ma meno per Chiara Ferragni che orami si veste solo così. Uno stile sporty completamente innovativo e originale. E voi cosa ne pensate?

Leggings neri a giacca: cosa consiglia Chiara Ferragni?

Per molti è ancora impensabile un accostamento del genere, visto che siamo soliti indossare la giacca sotto ad un paio di pantaloni eleganti o jeans con tacco. Ma la regina dei social inverte la rotta e i fan sono pronti a seguirla in questa moda completamente nuova e stravagante. Senza dubbio, la Ferragni è entrata in questo mood per due motivi, il primo riguarda la pandemia in corso che non ci costringe a rimanere in casa e quindi perché non vivere comodi? Il secondo è legato sicuramente alla sua gravidanza. Arrivata quasi al termine, i vestiti larghi sono la giusta soluzione. Ma quello che l’influencer fa o dice diventa una realtà comune e allora non ci resta che seguire questa nuova moda all’insegna della semplicità e leggerezza. Chi di noi non ha un leggings nero nell’armadio? Basterà poi accostarlo ad una giacca colorata, vista la bella stagione, e un paio di sneakers per finire.

Così sentirsi comode non è mai stato così cool. Tutto è cambiato, la normalità è ormai lontana chilometri da noi e i tacchi ormai sono acqua passata. Parola di Chiara Ferragni.