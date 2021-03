Diletta Leotta, esplodono i bottoni della polo e si vede tutto – FOTO

Diletta Leotta on air, ma i bottoni della polo esplodono e si vede tutto. I fans sono estasiati.

Diletta Leotta è una delle donne più desiderate in Italia, questo è ormai risaputo. Quello che invece il popolo del web probabilmente ancora non sa è l‘incidente bollente della giornalista che ha edulcorato sicuramente il lunedì. Tra le storie del profilo la bellissima catanese si riprende mentre munita di cuffie è on air per Radio 105.

Quello che non passa inosservato è l’outfit essenziale: shorts bianchi inguinali e polo scura. I fans rimangono colpiti dall’incidente bollente che si verifica durante la registrazione. Diletta infatti sorride ed è bellissima ma si vede chiaramente come la polo non riesca a trattenere il lato A, infatti i bottoni – a parte il primo dal basso – tutti tenuti aperti, sono a rischio esplosione. E la scollatura esce prepotentemente.

Diletta Leotta, la foto che ha fatto sognare ad occhi aperti il web

Qualche giorno fa Diletta ha postato una foto che ha fatto sognare i followers. In un luogo suggestivo, quale appunto Venezia, la bellissima giornalista scrive Un teatro a cielo aperto 🎭. In effetti il panorama è fantastico, merito anche della Leotta che con un abito cucito su di lei, è un incanto.

Ovviamente non mancano le batture dei followers che si dividono tra apprezzamenti più o meno velate, dichiarazioni di amore o commenti no sense. Tutti gli occhi sono ancora una volta su Diletta.

Non a caso la foto ha superato i cinquecento mila like, traguardi che solo in poche riescono a raggiungere.