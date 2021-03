Alessia Marcuzzi, la FOTO che fa tremare il web: mai vista così

Alessia Marcuzzi si mostra ai followers in una veste che nessuno si sarebbe mai aspettato: la foto fa tremare il web

La splendida presentatrice, che ha condotto ben 5 edizioni dell’Isola dei Famosi, è stata sostituita proprio quest’anno da Ilary Blasi. Ma Alessia Marcuzzi non sembra affatto covare alcun risentimento nei confronti della rivale più giovane. A dispetto di quel che si potrebbe pensare, è stata proprio la moglie di Francesco Totti a mandare il suo saluto all’ex conduttrice, nel corso della serata di apertura dell’Isola.

Alessia, che si sta dedicando con tutta se stessa alla trasmissione “Le Iene“, non manca di stupire i fan attraverso gli scatti postati su Instagram. L’ultimo, condiviso solo poche ore fa, la ritrae in una veste che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Alessia Marcuzzi, la foto che fa tremare il web: senza veli

La conduttrice romana, testimonial di “Luce Beauty“, linea di prodotti per la skincare quotidiana, ha postato una foto che ha decisamente lasciato i fan a bocca asciutta. Alessia, senza veli, ha posato assieme ad un modello scatenando le reazioni degli utenti. Fra i commenti, anche quello di un suo collega famosissimo.

“Adesso tu mi devi spiegare perché non hai scelto me come modello. Cos’ha lui che io non ho?“, le chiede in tono ironico Rudy Zerbi, creando un siparietto decisamente divertente. Nello scatto, la Marcuzzi fissa con disinvoltura l’obiettivo, mentre le sue labbra sensuali risaltano ed ipnotizzano: una visuale che toglie il fiato.

Con oltre 40mila likes, la conduttrice ottiene il pieno dei consensi e fa tremare il web. “Per interpretare la parte di lui, a chi posso mandare il curriculum?”: i fan, estasiati dalla foto, continuano a divertirsi nei commenti.