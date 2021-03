La conduttrice Barbara D’Urso diviene nuovamente fonte di polemiche su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma stavolta è tutto in diretta.

La conduttrice partenopea Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata del suo “Live – Non è La D’Urso”, andato in onda nella serata di ieri, si è sbilanciata sulla ormai celebre coppia nata soltanto pochi mesi fa sotto gli occhi onnipresenti del “Grande Fratello Vip“. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati oggetti di un commento non molto gradito dagli ammiratori dei due innamorati. Nonostante la stessa conduttrice avesse dichiarato con anticipo che lo spazio a loro dedicato nella trasmissione sarebbe stato una piacevole sorpresa.

A presentarsi in studio in qualità di ospite è giunto Giulio Pretelli, il fratello dell’ex velino originario di Maratea, in compagnia della sua attuale fidanzata, Alessia. Il principale argomento della discussione è stata la futura nascita del loro bambino. Tutte notizie che trasmettono positività, finché ad intervenire agli auguri tramite un videomessaggio si accoderà anche la madre.

Barbara D’Urso: la nuova polemica sull’amore tra Pierpaolo e Giulia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Dopo la nonchalance mostrata dalle parole della mamma interverrà Pierpaolo che molto sinceramente spiegherà come rispetto alla situazione di familiarità con il fratello invece i suoi genitori non si fossero ancora presentati ufficialmente a Giulia. Una discrepanza nei loro comportamenti che secondo il parere dell’innamorato ex velino risulterebbe essere contraddittorio.

Eppure, nonostante tutti si trovassero in quel momento sul filo del rasoio, la questione non finisce qui. Nel secondo videomessaggio comparirà anche un ex fiamma di Pierpaolo, Ariadna Romero, giudicata da Barbara come lo stereotipo di donna ideale. Un vero affronto per i fan della coppia che pare sia alla ricerca soltanto di un po’ di sana tranquillità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Anche lo stesso fratello di Pierpaolo sembrerà contrariato sulle ultime nuove. Dunque, con fare scaltro e forse non credendo che le sue insinuazioni risultassero così palesi ai suoi telespettatori, ancora una volta Barbara ha seguito le sarcastiche orme del presentatore del GF Vip, Alfonso Signorini: da sempre scettico sulla loro storia d’amore.