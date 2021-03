Elettra Lamborghini dopo il Covid. Magrissima, fan preoccupati – LE FOTO

Elettra Lamborghini annuncia la sua guarigione dal Covid, i fan felici per lei ma preoccupati per le sue condizioni dopo la malattia

Un grande sospiro di sollievo per Elettra Lamborghini. Dopo diversi giorni di ansia e preoccupazione, finalmente, la cantante e influencer è finalmente guarita dal coronavirus. Una notizia annunciata ieri a tutti i suoi followers su Instagram con grande gioia e commozione, raccontando tutte le sensazioni provate nei giorni di isolamento. “Si affronta la malattia da soli, i giorni e le ore non passano mai – ha spiegato – Ci si sente strani e si sta male mentalmente e fisicamente, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi. Proteggetevi, vi auguro di non prenderlo mai. Ringrazio di esserne uscita e di non averlo attaccato alla mia famiglia”.

Elettra Lamborghini, come sta dopo aver avuto il coronavirus: le foto che la mostrano più magra, i followers si agitano

Elettra scherza sullo scampato pericolo con una ‘compilation’ di foto della sua convalescenza. Unendo a questo una serie di stories in cui ringrazia chi le è stato vicino, regalandole dei fiori. Dalle stories emerge però un dettaglio particolare che fa preoccupare non poco i suoi fan. Vediamo infatti una Elettra decisamente più dimagrita rispetto a un po’ di tempo fa, segno evidente del fatto che la malattia, pur avendola colpita in forma lieve, l’ha abbastanza provata.

I fan si preoccupano per lei e le manifestano la propria vicinanza. Conoscendo la sua indole battagliera, comunque, siamo sicuri che tornerà al più presto in splendida forma. Non aspettiamo altro che rivederla al suo massimo, esplosiva come sempre, mentalmente e fisicamente.