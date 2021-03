Elettra Lamborghini con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram annuncia di aver combattuto il Covid e racconta le emozioni provate in queste settimane

Solo pochi giorni fa Elettra Lamborghini aveva annunciato con tristezza di essere ancora positiva al Covid, nonostante uno dei tamponi effettuati avesse dato esito negativo. Dopo un ulteriore controllo è arrivata però la buona notizia: “Sono negativa!! Ho combattuto questo bastardo!“, annuncia con entusiasmo attraverso un post su Instagram. In quest’occasione ha voluto anche raccontare di come ha vissuto queste lunghe settimane e di come ha affrontato un momento molto difficile.

Lo sfogo di Elettra: “Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo addosso”

Dopo aver annunciato la notizia della sua guarigione, Elettra Lamborghini ha voluto lanciare un messaggio ai suoi sei milioni e mezzo di followers. “Ragazzi questo virus è un bastardo, statene alla larga. Ve lo dico con il cuore di una persona che si è sempre protetta al 100%“, scrive, prima di raccontare le sensazioni provate nello scoprire la sua positività. “Quando lo scopri ti crolla il mondo addosso, io personalmente quando l’ho scoperto ho pianto tutto il giorno“, confida per poi sottolineare quanto sia difficile affrontare il Covid da soli.

“Si sta male, mentalmente e fisicamente, ci si sente strani e soprattutto si è soli. Le ore e i giorni non passano mai“, racconta Elettra. Poi l’invito a proteggersi perché “ve lo dice una che ha avuto pochi sintomi e lievi, non è uno scherzo e non è bello“. Ora l’influencer si vuole solo lasciare questo periodo alle spalle ed esprime tutta la sua gioia al pensiero di poter presto riabbracciare il marito, il produttore discografico e deejay Afrojack.

Per Elettra potrà quindi incominciare ufficialmente anche la sua avventura come opinionista all’Isola dei Famosi, accanto a Iva Zanicchi e a Tommaso Zorzi. Non è stata ancora confermata la sua presenza nella puntata di questa sera, ma ora che il Covid è stato sconfitto il pubblico non dovrà attendere ancora molto per rivederla.