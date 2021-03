La bella fidanzata di Andrea Damante appare bellissima in una foto in macchina con una posa davvero sexy

Elisa Visari da il benvenuto alla primavera con una posa sexy in macchina, indossa una canotta nera e jeans neri attillati. Sono tantissimi i commenti degli utenti:”Hai una bellezza così raffinata ed elegante, complimenti”, “Sei 100 spanne sopra tutte”, “Sei una dea”. Arriva anche una frecciatina alla De Lellis in un commento:”Bellissima e sopratutto senza filtri e fotoshop come qualcun altra che vive di filtri”.

Il cortometraggio di Elisa Visari lascia senza parole

La Visari è stata protagonista di un cortometraggio di Gabriele Muccino girato con un telefono e molto breve dura infatti solo 8 minuti. Parla di un ragazzo che pensa di vivere in un film senza trama però e senza avventura, i giorni passano inesorabili senza che succeda nulla. Nessuno però gli crede quando spiega di vivere in un film, anzi lo prendono per pazzo, nemmeno la psicologa riesce a capire. Poi tutto cambia quanto incontra una ragazza che ha il suo stesso problema e a quel punto scatto un bacio. Un corto che ha un significato profondo e molto interessante.

Inoltre si sposa bene con il periodo storico in cui stiamo vivendo dato che sembra sul serio di vivere in un film, ma il genere non è romantico ma horror. Una pandemia che si è impossessata delle nostre vite e ci ha tolto la libertà, migliaia di persone che muoiono e il mondo è paralizzato. A ottobre la Visari ha condiviso il trailer di un’altro film che ha girato e s’intitola Dietro la notte-Niente è come sembra, si tratta si un thriller. Accanto a lei nel film ci sono grandi attrici come Stefania Rocca e Roberta Giarrusso ma anche Fortunato Cerlino. Sul profilo la Visari condivide foto in cui appare bellissima in shooting pazzeschi, anche Gabrielle Muccino non resiste e commenta la sua bellezza scrivendo:”Se ciaooo”.

Oltre che a fare l’attrice la Visari fa anche la modella per marchi importanti del Made in Italy come Miu Miu. Appare in uno shooting con un mini abito arancione dalla spalline oro. Intanto anche in amore è fortunata la bella Elisa, da tempo ormai fa coppia fissa con il bel Andrea Damante, i due convivono a Milano.