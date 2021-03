Precipita in un canale e perde la vita: la tragedia sotto gli occhi del fratello

Un uomo di 37 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri precipitando in un canale durante un’escursione sul Grignone, in provincia di Lecco.

Dramma sul Grignone, nel territorio tra Mandello del Lario e Esino, in provincia di Lecco. Un uomo di 37 anni ha perso la vita precipitando in un canale durante un’escursione con il fratello. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed il Soccorso Alpino che non hanno potuto far nulla per il 37enne, deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Un uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, domenica 21 marzo, durante un’escursione con il fratello più piccolo sul Grignone, la vetta più alta del gruppo delle Grigne. La vittima è Gaspare Allegra, 37enne originario di Palermo ma residente ad Albairate (Milano). Stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, il 37enne mentre si trovava nel territorio tra Mandello del Lario e Esino, in provincia di Lecco, sarebbe scivolato in un canale sotto gli occhi del fratello che ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’equipe medica del 118 ed il Soccorso Alpino che hanno avviato le operazioni di ricerca. Credendo che Allegra potesse essere finito in una gola, sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso speleologico della IX delegazione. Dopo circa tre ore, riporta Il Giorno, le squadre hanno localizzato e recuperato, con l’ausilio dell’elicottero, il corpo. Purtroppo per il 37enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso per le gravi ferite riportate nella caduta e nell’impatto contro un albero.

Non è chiaro come la vittima possa essere caduta nel canale. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che i due fratelli, intenti a tornare a valle, non indossassero scarpe adatte per l’escursione, circostanza che potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio sulla neve al 37enne.