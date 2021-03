Natalia Paragoni, lingerie in pizzo e trasparente: la FOTO ha turbato il web

Natalia Paragoni ha postato una foto mentre indossa delle lingerie sensuale in pizzo e con trasparenze. La foto ha turbato il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni ha ufficializzato la collaborazione con Yamamay; il brand di intimo – tra i leader in Italia e non solo – ha voluto la modella dal fisico bellissimo e armonioso per promuovere la nuova collezione di lingerie primavera-estate 2021. Amo come questo body blu profondo della collezione SS21 di @yamamayofficial mi fa sentire sensuale ed elegante, senza rinunciare alla comodità, commenta la Paragoni.

In effetti, il body indossato è una delizia per gli occhi: blu, in pizzo lungo le coppe e degli inserti merlettati lungo il capo che si concede un ampio spazio trasparente per dare un ulteriore tocco audace. A quanto pare i followers gradiscono, millantando conoscenze in materia di biancheria intima.

Qualcuno infatti scrive: Super sexy alla “follia” mai volgare elegante e raffinato 🔝💯 colore e modello 👍💥💙💙💙.

LEGGI ANCHE -> Mediaset sospende Live. Barbara D’Urso si scontrerà con un’altra prima donna della tv

Natalia Paragoni, le dodici bollenti sfumature della modella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

LEGGI ANCHE -> Akash Kumar, le parole sconvolgenti contro l’Isola e Giulia De Lellis – VIDEO

Natalia nella giornata di ieri ha postato una carrellata di foto che la immortalano, unite in un collage che ne testimoniano le diverse sfumature, così come suggerisce la stessa. Dodici sfumature di bellezza sensualità dodici sfumature di te unica semplice genuina ma incredibilmente vera…e bellissima❤️❤️❤️❤️ qualcuno commenta in risposta al post.

In effetti, le foto sono di vario genere e diversi gli outfit proposti: da uno stile casual a quello più elegante, senza tralasciare gli scatti mozzafiato in bianco e nero in cui la modella indossa solo i jeans, rimanendo senza reggiseno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Mantenendo un atteggiamento ed una classe che la contraddistinguono, caratteristica molto apprezzata dai followers.