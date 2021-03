Sara Croce fa il boom di commenti, alcuni simpatici altri… Bellissima – FOTO

Nuovo scatto social per Sara Croce che ha letteralmente bloccato la sua pagina Instagram con una buona serata davvero al limite del legale, la lingerie mostra tutto

L’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” continua la sua avventura sempre a fianco di Bonolis che l’ha voluta come Bonas delle nuove puntate di “Avanti un altro” in onda come sempre su Canale Cinque nello spazio pomeridiano. Sara Croce, nativa di Garlasco classe 1998, affianca le colleghe Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggeri con tanta seduzione che non passa certo inosservata ai più e, anzi, cattura l’osservatore con estremo interesse.

Sara Croce mostra il seno in primo piano e i commenti sono bollenti

Con l’ultimo scatto social postato ieri sera da Sara Croce sulla sua pagina Instagram dove conta 902mila follower, la troviamo con un primissimo piano mezzo busto che mette in evidenza il seno generoso sorretto da un reggiseno molto aperto.

Dalla profonda scollatura del décolleté si vede proprio tutto, pochissimi lembi di pelle sono coperti e questo ha mandato in estasi moltissimi dei suoi follower maschietti che l’hanno premiata con commenti davvero bollenti. Il suo viso d’angelo e i capelli biondi sono un elemento che spesso disturba nella visione complessiva di Sara, distrae con una spetto soave ma invece ha una fisicità prorompente ed estremamente sensuale.

Qualcuno scrive “Sei l’unica cosa positiva di oggi”, “Bellissima con un viso meraviglioso ❤️” e c’è anche chi ironizza con sagacia: “Vedo i due gol presi dal Bari oggi pomeriggio a Catanzaro 😂”. In ogni caso in poche ore la Bonas ottiene oltre 80mila like.