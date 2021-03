Carlo Conti: il ritorno in grande stile, da dove riparte il presentatore

Carlo Conti torna in tv con un nuovo programma. Non solo conduttore ma anche autore: vediamo insieme di cosa si tratta

Carlo Conti si prepara a tornare in tv e sempre in casa Rai. Il presentatore presto sarà al timone di un nnuovo programma che già da ora sembra essere molto simpatico.

Dopo l’esperienza del Covid, arrivato proprio mentre conduceva Tale e Quale Show, Carlo Conti ha spiegato che per lui ora sarebbe impossibile condurre un appuntamento quotidiano come L’Eredità. Lo trova molto faticoso e dunque preferisce degli appuntamenti cadenzati e settimanali. Lo abbiamo visto di recente, infatti, nella speciale versione di Affari Tuoi dedicati agli sposi. E ora cosa gli aspetta?

Si tratta di un talent show che andrà in onda su RaiPlay, un programma che a quanto pare è stato ideato e scritto direttamente dal conduttore di origine toscana. Del reto lui è maestro alla conduzione dei talent, da Tale e Quale Show alla Corrida che da quando è passata in Rai, è sempre stata condotta a lui. E allota vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Carlo Conti e il suo “Tocca a te”: tutte le info

Carlo Conti torna con “Tocca a te”, il suo nuovo programma che andrà in onda su RaiPlay. Sarà proprio un qualcosa di simile alla Corrida con tanti concorrenti che mostreranno le loro performance ma che realizzeranno dei video da casa. Un’idea per andare oltre le barriere della pandemia, far divertire e dare anche la possibilità al pubblico di farsi notare.

“Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe assolutamente vedere?”. Inizia così il promo che nelle ultime ore sta andando in onda sui canali Rai. La voce chiede al pubblico di mostrare quello in cui si eccelle, dalla musica alla danza, dal disegno alla pittura, per far vedere qualcosa che in pochi sanno fare. Basta mandare il video della propria performance e una descrizione per partecipare. Tutti possono farlo fino al 30 aprile.

E così Carlo Conti si appresta ad essere in una duplice veste. Non solo conduttore ma anche autore. Sarà proprio lui a valutare insieme alla redazione le performance che arriveranno e quelle più belle saranno trasmesse sulla piattaforma di RaiPlay. “Tocca a te” sarà composto da più puntate con 3 o 4 esibizioni per puntata.