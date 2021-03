La conduttrice Adriana Volpe è davvero bellissima abbracciata alla sua piccola bambina, sono tenerissime mamma e figlia

Adriana Volpe condivide una foto su instagram in cui appare incantevole abbracciata a sua figlia, le due sono sul divano e indossano abiti bellissimi e primaverili. Nella didascalia la Volpe scrive:“Semplicemente noi”. Sono tantissimi i commenti degli utenti che scrivono complimenti indirizzati alla Volpe e alla figlia. “Siete stupende”, “Meravigliose”, “Complimenti Adriana vera professionista”.

Adriana Volpe va alla grande con il suo programma Ogni Mattina

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip l’anno scorso, per Adriana Volpe si sono aperte molte porte. Una di queste è quella del programma Ogni Mattina su Tv8, la Volpe conduce il programma che va in onda la mattina. Accoglie sempre molti ospiti nel suo salotto dove si parla di molti argomenti di attualità. Anche oggi si parla di argomenti interessanti come Michelle Obama sulla copertina di Vanity Fair. E in collegamento il direttore del giornale per l’edizione italiana, Simone Marchetti che racconta di più sulla moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti. A quanto pare gli ascolti di Ogni Mattina non stanno andando benissimo e la Volpe lo ammette lei stessa.

Tuttavia sostiene che il risultato finale si vedrà a giugno e che bisogna conquistarsi la fidelizzazione del pubblico. Per la Volpe certo non è un periodo facile, infatti ha l’attenzione puntata su di lei per l’andamento del programma. Inoltre sta affrontando la separazione dal marito Roberto Parli. La Volpe si è trasferita da Roma a Milano per lavoro e la bimba ha accettato il cambiamento tranquillamente. Tuttavia con il marito le cose non andate allo stesso modo. La crisi è iniziata all’uscita di Adriana dal Grande Fratello Vip. I motivi specifici non sono stati resi noti dalla conduttrice e anzi ha solo parole positive per l’ex compagno.

Forse la lontananza per mesi nel reality e poi subito dopo la proposta di lavoro a Milano può aver inciso molto. Adriana ha preso una strada diversa, non le bastava più la vita a Roma con il marito e lui non ne ha voluto sapere nulla. In ogni caso lei appare serena e dedita a sua figlia e al suo lavoro. Per il momento nessuno uomo nella sua vita, poi si vedrà.