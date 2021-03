Eliminato dal pubblico nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, il modello Akash Kumar non ha perso tempo. Impugnato il telefono si è scagliato contro gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

Non ha fatto in tempo a mettere piede fuori dall’Honduras che Akash Kumar ha già avuto modo di fare ritorno su Instagram. Nella notte, poco dopo il termine della diretta dell’Isola dei Famosi, si è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini attraverso una serie di storie. Il modello è stato eliminato dal televoto e ha rifiutato la seconda occasione che gli era stata offerta. Come questa edizione prevede infatti il naufrago escluso dal pubblico approda a Parasite Island, con la possibilità di restare in gioco all’oscuro degli altri concorrenti. Dinnanzi a questa possibilità, nonostante le insistenze dello studio, Akash ha deciso di tornare in Italia.

Le forti parole di Akash contro Elettra e le chat sospette con Zorzi: poi elimina tutto

Nel corso delle prime puntate è emerso un carattere sicuramente fumantino che tuttavia ha mostrato poco sull’isola e molto nei confronti degli opinionisti in studio. In particolare Akash e Tommaso Zorzi hanno avuto diversi scambi di battute, sebbene quest’ultimo si sia spesso limitato a commentare in maniera pacata il suo atteggiamento. Nel corso della puntata di ieri proprio Zorzi è intervenuto cercando di spronare il modello a rimanere e a mostrare al pubblico di che pasta fosse fatto davvero, incoraggiandolo. Nonostante questo Akash si è scagliato contro di lui su Instagram condividendo persino una “chat privata” risalente ad alcuni anni fa. Questa incriminerebbe un tentativo da parte di Tommaso di conoscere meglio il modello.

La foto è prontamente stata eliminata alcuni minuti dopo, facendo così insorgere il dubbio si trattasse in realtà di un fake. Akash ha poi continuato accusando Tommaso di voler affossare la sua carriera e di non essere fatto per il mondo del trash, nonostante le sue precedenti esperienze televisive dimostrino il contrario.

Continuando l’elogio nei confronti delle proprie esperienze lavorative si è poi scagliato duramente anche contro Elettra Lamborghini. “Quando mi ha detto quella frase del ‘Salutame a soreta’, sai quante campagne di Vogue ho fatto io? Ho fatto più campagne io nel mondo della moda che tu dischi su Spotify”, sottolinea.

Attacchi che molti hanno considerato fuori luogo ed eccessivi nei confronti dei due opinionisti. Tuttavia né Tommaso né Elettra sembrano intenzionati a dare corda a questo tentativo di polemica.