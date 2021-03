“Amici” ha avuto un’altra conduttrice prima di Maria De Filippi. Ecco chi è

“Amici” lo storico programma di Maria De Filippi ha avuto all’inizio un’altra conduttrice. Scopriamo chi è stata

“Amici” è una trasmissione che ha ormai legato indissolubilmente il suo nome alla talentuosa Maria De Filippi. Non tutti forse ricordano che all’inizio alla guida del programma c’era in realtà un’altra persona. Dallo studio di “Amici” con la sua dura e impegnativa scuola artistica sono usciti diversi personaggi che oggi sono protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. Dallo storico programma di Canale 5 sono infatti esplosi artisti dal calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoruso e Gaia Gozzi. Un successo travolgente che si fa fatica ad immaginare non associato al nome di Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è ormai negli anni diventata la vera regina della rete ammiraglia di Berlusconi grazie a trasmissioni di successo. Il pubblico sempre più affezionato infatti non può più fare a meno di seguirla attraverso programmi come “C’è posta per te“, “Uomini e Donne” e appunto il talent più seguito della tv “Amici“.

Chi era la conduttrice di “Amici” prima di Maria De Filippi

All’inizio della sua programmazione, come detto, “Amici” non era condotto da quella che è poi diventata il volto più celebre di Mediaset Maria De Filippi. Occorre però ricordare che quando il programma è nato in realtà non aveva il format attuale che abbiamo imparato ad amare. Ai suoi albori infatti “Amici” non era affatto un talent ma bensì un talk show nel quale dei ragazzi affrontavano di volta in volta un tema diverso. All’inizio la guida della trasmissione era stata affidata a Lella Costa che dopo la prima edizione scoprì di essere in attesa della sua seconda figlia. A causa della gravidanza quindi l’attrice dovette abbandonare il programma e Mediaset si lanciò alla ricerca di una sua degna sostituta.

Solo alla fine si decise di affidare “Amici” proprio alla donna che ne era stata la creatrice e cioè appunto Maria De Filippi. All’inizio accigliata e decisamente impacciata in questo nuovo ruolo che la portava di fronte alle telecamere la signora di Canale 5 da quel momento in poi inizierà la scalata al successo sua e della trasmissione.