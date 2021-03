Dayane Mello e Giulia Salemi e il “bacio”, scoppia la polemica sui social. Le due hanno passato qualche giorno insieme e il loro incontro è stato molto discusso sul web

Giulia Salemi e Dayane Mello si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello Vip. Le due già si conoscevano da fuori, ma dentro il loro rapporto ha avuto modo di essere messo in discussione e di cambiare in particolar modo durante le ultime settimane del programma. Da qualche giorno oramai le due ragazze sono spesso insieme, e questo ha fatto scoppiare una polemica sui social perché, fino a prova contraria, siamo in zona rossa e non potremmo vedere nessuno se non per motivi di lavoro.

Dayane Mello e Giulia Salemi si baciano ma i social si scatenano: “E il dpcm?”

Qualche giorno fa, è scoppiata la polemica quando Tommaso Zorzi ha rivelato di aver passato del tempo in compagnia di Francesco Oppini per motivi di lavoro, e in quel caso sottolineò che non sarebbe stato così stupido da dirlo se avesse violato il dpcm, ma che si sono visti con tutti i permessi del caso. Tommaso, infatti, al momento è impegnato con il nuovo format dell’Isola e pare che l’amico sarà presente come ospite. Ad oggi i fans del vincitore del Grande Fratello, hanno fatto notare che anche Dayane Mello e Giulia Salemi sono insieme da giorni e di certo non per motivi di lavoro. Allora dov’è la verità?

Dayane e Giulia non hanno giustificato il motivo per cui sono insieme, e se la polemica dovesse continuare, sicuramente proveranno a spiegare cosa sta succedendo.