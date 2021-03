Jolanda De Rienzo, nel giorno del suo compleanno è più bella che mai – FOTO

Jolanda De Rienzo posta alcune foto che la immortalano durante le vacanze estive mostrando una straordinaria bellezza acqua e sapone.

Jolanda De Rienzo festeggia il compleanno in maniera alternativa: essendo infatti costretta – come tutti – a restare a casa, la giornalista pubblica alcune foto che la immortalano durante le vacanze estive. Quello che si nota subito è la bellezza acqua e sapone di Jolanda: pelle super abbronzata ed un viso per nulla truccato che ben si adatta al contesto marittimo nel quale si trova.

Precisamente, si legge dai post, si trovava in Sardegna: ogni giorno ha postato uno scatto che racconta quel viaggio a cui la De Rienzo è particolarmente legata. I fans gradiscono questi scatti e le rivolgono dolci pensieri.

Un modo per affrontare la situazione dato che, come suggerisce la stessa, è il secondo compleanno che festeggia in quarantena, quindi non le resta che volare di fantasia per superare il periodo delicato nel quale ci troviamo oggi.

Jolanda De Rienzo, il pensiero alla piccola Vittoria

La De Rienzo nel postare le foto in occasione del suo compleanno, non poteva non rivolgere gli auguri alla piccola Vittoria. Scrive a tal proposito sul suo ultimo post, pubblicato un’ora fa: Da oggi condividerò questo giorno con la piccola Vittoria, figlia di Fedez e la Ferragni! 😂 Tanti auguri a lei, tanti auguri a me!.

Un pensiero che è stato molto gradito dai followers. La De Rienzo nei suoi post mostra di essere non solo una bella donna, ma una persona gentile, di cuore e che non occulta le sue debolezze.

Tempo fa infatti aveva parlato sui social di come in passato non riuscisse ad accettarsi fisicamente e che tendeva a nascondersi. Un disagio che con impegno e con una maggiore accettazione di sé, ha superato brillantemente.