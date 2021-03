Federica Panicucci svela i suoi consigli per la felicità: le parole colpiscono

Federica Panicucci svela i suoi consigli per la felicità nel libro “Il coraggio di essere felice”: le sue parole colpiscono i fan

Lo scorso autunno, la conduttrice più amata di Canale Cinque pubblicava il suo libro “Il coraggio di essere felice“. Un’opera in cui Federica Panicucci elargiva ai fan consigli per raggiungere la propria felicità. Il segreto, come spiegato dalla conduttrice, è non arrendersi mai di fronte alle difficoltà: lottare e tenere duro fino alla fine sono le uniche prerogative che consentono di ottenere il vero successo.

“Il coraggio di essere felice” è un libro che contiene dodici storie: ognuna di esse è un frammento della vita della conduttrice, che ha deciso di regalare una piccola parte di sé al pubblico. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, la Panicucci ha riportato ai fan uno stralcio tratto dalla sua opera.

Federica Panicucci, i consigli per raggiungere la felicità

Federica Panicucci sembra avere ben chiare le regole che conducono ad una vita serena e felice. La conduttrice, che ha già svelato tutti i suoi preziosi consigli ai lettori, ricorda tramite un post le parole del suo libro, “Il coraggio di essere felice”. “Al di là delle cose che accadono e sulle quali non puoi intervenire, ci sono tutto lo spazio e il tempo in cui invece sei libera di scegliere come stare“, scrive la presentatrice, sottolineando l’importanza delle decisioni che prendiamo quotidianamente e che possono davvero cambiarci le giornate.

“A seconda di come moduli il tuo pensiero la stessa giornata cambierà strada e impostazione e questo può fare una differenza fondamentale“: questi, a detta della presentatrice, sarebbero i punti da tenere bene a mente per una vita all’insegna della felicità.

Gli utenti, molti dei quali hanno già acquistato il libro, non hanno potuto far a meno di condividere le parole di Federica. Oltre a complimentarsi con lei, i fan l’hanno ringraziata per i preziosi consigli.