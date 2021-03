Mikaela Neaze Silva, il primo piano che incanta: sbalorditiva – FOTO

La velina Mikaela Neaze Silvia fa innamorare i fan su Instagram con il suo primo piano che è puro incanto: bellezza sbalorditiva

Metà angolana e metà afghana, ma crescita in Italia e trasferitasi per un periodo in Cina, Mikaela Neaze Silva è un insieme di meravigliose contaminazioni. Ballerina professionista, disciplina che pratica dall’età di 5 anni, e modella affermata, con una carriera costellata dalle passerelle più esclusive del mondo, è giunta per nostra fortuna alle porte di Striscia la Notizia nel 2017 per non andarsene più. Diplomata al liceo linguistico e assidua viaggiatrice, la velina parla fluentemente ben 5 lingue, portoghese madrelingua, inglese, francese, spagnolo, italiano, e conosce la lingua cinese.

LEGGI ANCHE—> Shaila Gatta, look estremo per il suo corpo scolpito: esplosiva – FOTO

L’incanto del primo piano di Mikaela Neaze Silva

LEGGI ANCHE—> Veronica Peparini inizia alla danza Valentina Vignali: il VIDEO è virale

Prima di diventare velina, Mikaela Neaze Silva aveva già fatto parte del corpo di ballo di altri programmi televisivi, come Zelig, Dance Dance Dance e Facciamo che io ero. Nella stagione del 2017/2018 approda a Striscia la Notizia, affiancata da Shaila Gatta, formando una delle coppie più apprezzate degli stacchetti del programma.

La modella ha da subito dichiarato di sentirsi orgogliosa, oltre che di potersi esprimere da un punto di vista artistico, di avere l’opportunità di cambiare un canone televisivo, essendo la prima velina di colore. Tuttavia non è stato un percorso semplice fin dall’inizio, in quanto bersaglio di commenti razzisti sui social, scempio che lei stessa ha denunciato prontamente, senza lasciarsi scalfire.

Ma sono poche le persone colpevoli di tale inciviltà in confronto alle migliaia che la amano follemente. Seguita anche sui social, vanta ben 157 mila follower che non mancano di ammirare la sua immagine incantevole. Come il primo piano del suo ultimo post, riassumibile in un aggettivo: spettacolare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

La sua caratteristica folta chioma, gli occhi profondi e intensi, le labbra carnose, i lineamenti dolci, sono tutti gli elementi che vanno a comporre la perfezione della sua bellezza. Illuminata dal petrolio vellutato del suo abito stringato, è un vero e proprio sogno ad occhi aperti.