L’Isola dei Famosi, lo stipendio da capogiro della conduttrice Ilary Blasi

Quanto guadagna Ilary Blasi, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi”? Lo stipendio da capogiro della signora Totti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

“L’Isola dei Famosi” è iniziata da appena pochi giorni eppure c’è un argomento che tiene banco sui migliori settimanali di gossip. Sono stati in tanti infatti a chiedersi a quanto ammonti il meritato stipendio della conduttrice Ilary Blasi che tiene saldamente in mano le redini del programma. Mediaset è un’azienda privata e quindi tecnicamente i compensi dei sui dipendenti non dovrebbero interessare il pubblico ma quando si parla di cachet c’è sempre una certa curiosità. Di certo la signora Totti non ha prestato il suo volto al noto programma soltanto per una mera questione di denaro. Da anni infatti la Blasi cavalca l’onda del successo e certamente nemmeno il marito Francesco Totti se la passa tanto male. In questi giorni è anche in programmazione la serie “Speravo de morì prima” ispirata proprio alla vita del campione della Roma e della sua famiglia. Un onore, quello di vedersi rappresentati sul piccolo schermo, che in effetti è toccato soltanto a pochi illustri personaggi.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti, svela il suo tabù sul sesso in diretta: clamore sui social

Lo stipendio di Ilary Blasi per la conduzione de “L’Isola dei Famosi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

LEGGI ANCHE -> Simona Ventura stupisce, tempo di novità: il ritorno in tv

Ilary Blasi sta conducendo su Italia1 la 15esima edizione del fortunato programma “L’Isola dei Famosi” raccogliendo il testimone della collega Alessia Marcuzzi. A quanto pare per il suo lavoro alla Blasi spettano ben 50 mila euro a puntata, una cifra considerevole se si considera che sono previste 18 serate. Alla fine di quest’esperienza quindi la bella Ilary vedrà entrare nelle sue casse circa 900 mila euro. Uno stipendio certamente di tutto rispetto che rappresenta una vera e propria promozione se paragonato a quello percepito appena qualche anno fa per “Il Grande Fratello“. All’epoca infatti la casa più spiata d’Italia aveva fatto guadagnare alla simpatica presentatrice un cachet di circa 25 mila euro a puntata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Una cifra certamente non da poche che alla fine del programma le ha fatto incassare 650 mila euro. Un bel passo avanti per la signora Totti che certamente sognava anche questo quando ha iniziato la sua carriera giovanissima ballando insieme, tra le altre, a Silvia Toffanin per Gerry Scotti ai tempi di “Passaparola“.