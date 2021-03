Miriam Leone, il ricordo che ha emozionato i followers – FOTO

Miriam Leone rivive un ricordo che emoziona i followers: lei bellissima come sempre, la storia social conquista tutti.

L’attrice Miriam Leone tra le storie di Instagram ha postato una foto che la immortala in tutta la sua bellezza ricercata. Ripropone un ricordo a cui è particolarmente legata, ovvero la partecipazione – come la stessa riporta espressamente – al Festival di Cannes. L’outfit è degno dell’evento cinematografico.

Abito verde lucido con dei punti luce dati da alcuni gioielli applicati sulla veste, una scollatura a triangolo che non altera l’eleganza della mise anzi ne conferisce un tocco in più. Capelli fluenti legati solo lungo la parte superiore per evitare che il viso venga occultato dalle ciocche. Il make up – curato da Simone Belli, come la Leone tagga – ne valorizza i tratti eleganti. Un ricordo vissuto e condiviso con i followers. Sicuramente avranno molto gradito.

Miriam Leone, una bellezza d’altri tempi

Miriam Leone rappresenta benissimo la sua terra, la Sicilia, l’isola ricca di culture e sfumature. L’attrice infatti è solita perdersi in questi scatti dal fascino squisitamente retrò e fondendosi con paesaggi o particolari che rievocano quella sicilianità tanto apprezzata e stimata nel mondo.

Un mix di colori e sapori riproposti con tanta consapevolezza che si rivelano sempre un successo. Qualche giorno fa la Leone ha postato a tal proposito una foto che ha suscitato l’interesse del web. Selfie davanti ad uno specchio stile classico che la immortala in uno scenografico abito ampio floreale che ben si sposa con l’arredo retrostante alla bellissima Miriam. Letto con baldacchino e altri elementi di arredo che appartengono a quei tempi passati e perfettamente rievocati.

Bella foto , sembra un quadro, scrive un fan…questo è solo uno dei tanti apprezzamenti per l’ex Miss Italia.