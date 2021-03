Non fatelo: cosa pensano gli animali prima di lasciarci e come comportarsi

Molti padroni si chiedono cosa pensano e cosa provano i loro amici a quattro zampe quando stanno per morire. E cosa va evitato.

Spesso ci si domanda cosa prova il proprio animale quando sta per lasciare questo mondo. Ci si chiede se soffre, cosa prova e cosa si potrebbe fare per stargli vicino e farlo soffrire il meno possibile.

Non sappiamo mai se è più giusto lasciarlo nella sua solitudine o se ha bisogno di noi negli ultimi istanti della sua vita.

Il lutto di un animale che ha fatto parte per anni della nostra famiglia lascia sicuramente un vuoto incolmabile difficile da metabolizzare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Gatto disperso torna dal padrone con il buffo “debito da saldare”

Come comportarsi nei loro ultimi momenti di vita

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Perché i cani hanno le orecchie fredde? Il motivo e la cura

Non c’è un vero e proprio vademecum su cosa fare per alleviare la sofferenza dei nostri amici a quattro zampe quando stanno per lasciare questo mondo.

La cosa migliore da fare ce la dicono i veterinari. Infatti l’unica cosa certa è non lasciarli soli con volti sconosciuti.

A volte seppure non si tratti di egoismo, non si riesce ad assistere al momento della loro morte e quindi si tende ad allontanarsi per soffrire meno senza pensare però che questo è un dolore ancora più grande per loro.

Soprattutto i cani e i gatti cercano i loro padroni con lo sguardo e si sentono estremamente soli quando non lo trovano.

Per loro è devastante non avere vicino il proprio padrone che rappresenta tutto il loro mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se dovessero vedere intorno a loro solo volti sconosciuti come quelli dei veterinari sicuramente si sentirebbero soli e terribilmente impauriti.