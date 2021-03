Valentina Vignali: la casa nuova, le prime FOTO e che cabina armadio

Valentina Vignali: è quasi tutto pronto per la nuova casa, manca davvero poco per finire tutto. e a fine serata tante coccole vicino al fuoco

Valentina Vignali, influencer e giocatrice professionista di basket, si appresta a cambiare vita. Lo fa nella nuova casa, quella che ormai sta per terminare e nella quale è già andata a vivere con il suo fidanzato Lorenzo.

Un ennesimo trasloco per la modella che dopo aver perso ben 19 chili grazie al metodo del nutrizionista Ciambotta e la ripresa dell’attività sportiva, è più bella e determinata che mai. L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip l’ha segnata molto. Nel 2019 dopo due mesi di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia era ingrassata parecchio ed è stata anche vittima di body shaming.

Ma Valentina la sua rivincita se l’è presa tutta. Non solo perché ha cambiato profondamente il suo fisico diventando una delle influencer più seguite sul web con oltre 2 milioni di follower ma anche perché è stata scelta da Victoria’s Secret Italia come testimonial per le proprie collezioni di intimo, tra le più apprezzate e richieste da sempre.

E così piano piano la cestista ha ricostruito un mondo tutto suo, che passa anche attraverso la vita privata, quella che da alcuni giorni ha avuto un inizio nella sua casa nuova.

Valentina Vignali: ultimi ritocchi e tante coccole a casa nuova

Valentina Vignali su Instagram ci mostra l’allestimento della sua nuova casa e passa passo ci tiene aggiornati sull’evoluzione della situazione. Lei e il suo Lorenzo si sono già trasferiti da qualche giorno anche se tutto non è ancora pronto. I due bagni lo sono da un po’, tutto ovviamente documentato. Salone e cucina anche ma con l’assenza del divano e stanza degli ospiti ok.

Manca la camera da letto e la stanza dedicata alla cabina armadio. Ieri la Vignali ci ha fatto vedere che quel momento è finalmente arrivato. La sua enorme cabina armadio è stata montata. Oggi sarà il momento di sistemare tutti i suoi abiti che come ci ha fatto vedere sono impacchettati da tempo in una montagna di scatoloni.E come lei stessa ha detto nelle sue Instagram Stories le aspetta un bel lavoro.

E a fine serata anche i suoi gatti sono sbarcati nella casa nuova, e tutto si chiude in bellezza con tante coccole vicino al camino.