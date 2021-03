Barbara D’Urso: pronta per la nuova competizione con Mara Venier

Le due conduttrici italiane sono pronte per cimentarsi durante la prossima settimana in una nuova competizione. Ecco i dettagli.

In previsione della pausa dedicata alle festività pasquali pare che le uniche a decidere di non fermarsi di fronte ad essa saranno decisamente le due conduttrici beniamine in questi anni di reti televisive differenti, si tratta dell’esuberante Barbara D’Urso e della da sempre più minimale Mara Venier. Prefissata con precisione per il pomeriggio di Pasqua la competizione andrà in onda parallelamente dove le due, spronate dall’entusiasmo di Barbara, daranno inizio alla sfida con l’intenzione di scoprire chi possa conquistare un maggior livello di audience.

Barbara D’Urso, la competizione con Mara Venier si avvicina

Mentre la penisola mantiene con fermezza lo status di zona rossa, i telespettatori affezionati a Barbara, dopo aver ricevuto la triste nuova riguardante la sospensione dell’appuntamento serale con il suo “Live Non è la D’Urso“, ed a causa del drastico calo di ascolti verificatosi nelle ultime settimane, adesso a breve potrebbero assistere ad uno scontro senza precedenti.

L’unica ancora di salvezza per la conduttrice Mediaset sarebbe infatti quella di indugiare sulla competizione già esistente con Mara, risparmiando tutte le sue energie per la prossima domenica festiva sul piccolo schermo. L’appuntamento sarà raddoppiato, andando in onda a partire dalle ore 15.

Contemporaneamente, soltanto un’ora prima il pubblico da casa, costretto nelle proprie abitazioni, vedrà entrare nell’amato salottino di “Domenica In” la rivale Mara. La quale sembrerebbe pronta più che mai a concludere la competizione con una schiacciante vittoria. Ora non resta che attendere il weekend decisivo e scoprire chi sopravviverà più degnamente fra le due presentatrici.