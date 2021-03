Chiara Ferragni dopo il parto è già incantevole: la FOTO che non ti aspetti

Chiara Ferragni stupisce, la foto in cui appare nel massimo del suo splendore subito dopo il parto è incredibile: che incanto

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha un giorno di vita tra le braccia di mamma Chiara e papà Fedez. Proprio ieri sono state subito condivise sui social le immagini della pura felicità nell’incontrare l’amore più grande, una nuova vita. I genitori stanno benissimo, come anche la bimba appena nata e il fratellino Leone, che non vede l’ora di conoscerla.

I fan bramano già il tenero incontro, mentre nel frattempo elogiano la dolcezza delle foto con la splendida creatura, e non solo. Fedez ha pubblicato nelle stories delle immagini di Chiara Ferragni nel letto d’ospedale con in braccio la figlia neonata, e non si può evitare di celebrarne l’immancabile bellezza, nonostante sia passato solo un giorno dal parto.

Chiara Ferragni incantevole subito dopo il parto

La mamma bis con il braccio la piccola Vittoria Lucia è l’immagine dell’incanto. A letto con l’elegante pigiama rosa rigorosamente firmato Ferragni, Chiara appare in tutto il suo splendore. I capelli lisci biondi le incorniciano il volto incredibilmente disteso, mentre emana un’aurea di serenità e bellezza che stupisce i fan.

La piccola è anch’essa in una tutina rosa, ovviamente in pendant con la mamma, nell’abbraccio del suo amore. Un’infinità di complimenti diretti all’influencer si registrano sui social da parte dei fan, increduli di come lei riesca ad apparire ad appena poche ore dal parto. Stupenda in ogni frangente di vita, non perde un briciolo del suo fascino.

Sulla pagina Instagram di Fedez si possono poi vedere una serie di scatti con la piccola, aperti da un’immagine a dir poco esilarante. Mentre la Ferragni allatta la sua piccola, i due fanno colazione e il post riporta: “Colazione per tre“.

E poi la celebrazione dell’amore per i due genitori, e la felicità condivisa della nascita della piccola in una “v” del papà che unisce mamma e figlia.