La bella Colombari condivide un video in cui balla contenta e leggiadra come una farfalla, fa un baffo a tutte le 20enni

Martina Colombari è bellissima mentre balla contenta con un completino fucsia che le dona moltissimo. Si vedono bene le sue forme perfette e il suo fisico atletico. Da il benvenuto alla primavera così, con tanta energia e gioia. La Colombari è una persona che trasmette gioia e allegria sempre. Ha un energia travolgente in ogni suo post che sia un video o una foto, è incredibile.

Martina Colombari incita a non lamentarsi ma ad essere gioiosi

La Colombari trasmette energia e gioia a tutti quanti, ricorda anche della Giornata Mondiale della Felicità Istituita dall’Onu nel 1972. Lo fa condividendo una foto in cui appare sorridente distesa su un prato di margherite. Nella didascalia scrive:“Oggi è la giornata mondiale della felicità, lamentarsi è inutile e controproducente. Papa Francesco ha appeso un cartello all’ingresso del suo appartamento a Santa Marta:”Vietato lamentarsi”. Il lamento allontana dalla felicità per tre motivi. Alimenta, quasi in modo automatico, pensieri negativi: rende antipatici e quindi isola e riduce le relazioni; induce a una forma di indolenza e di passività.

Molto meglio fare leva sull’ottimismo della volontà”. E lei è l’emblema della gioia e della positività. Su instagram la Colombari è seguita da 1 milione di persone, da sempre è molto apprezzata dal pubblico per la sua simpatia ed energia e anche dalla sua bellezza ovviamente. L’ex Miss Italia ha raccontato spesso come si tiene così in forma e cosa ama fare di più. Ha spiegato che l’alimentazione e uno stile di vita sano è il segreto, unito certo ad un allenamento costante. Lei sostiene che lo sport è un investimento per il futuro, per il benessere del proprio corpo. Aiuta infatti ad arrivare alla vecchiaia meglio e con più energia.

Il mantenimento è più garantito e poi fare tanto sport aiuta a prevenire tanti problemi di salute. Chiaramente conta anche il benessere mentale senza il quale non ci può essere quello fisico. In tutto bisogna avere un equilibrio come ribadisce anche la stessa Colombari. Sono tanti i fattori che determinano il mantenimento del corpo nel tempo.