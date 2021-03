Cristina Marino, bellissima come non mai baciata dal sole

Cristina Marino è la bellissima compagna di Luca Argentero. E’ una modella ed indossatrice molto affermata nel mondo della moda, nel 2009 debutta come attrice in Amore 14, un film di Federico Moccia.

Classe 1991, Cristina Marino è la bellissima moglie del noto attore Luca Argentero. Cristina ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da bambina, ha intrapreso il suo percorso lavorativo come testimonial per alcune campagne pubblicitarie per poi lavorare come modella ed indossatrice.

Nel 2009 entra a far parte del mondo del cinema, debutta come attrice nel film Amore 14 di Federico Moccia. Successivamente ha lavorato per i film Casa & Bottega (2013) e in Vacanze ai Caraibi (2015).

Proprio durante le riprese del film Vacanze ai Caraibi Cristina e Luca si conoscono, il tutto è avvenuto poco prima della rottura di Argentero con la moglie Myriam Catania.

Cristina Marino baciata dal sole. Sul suo viso traspare tanta serenità

Si fotografa al sole Giulia Marino, i caldi raggi di luce le illuminano il viso, con i suoi capelli biondi e gli occhi penetranti fa strage di cuori su Instagram. I suoi 482mila follower l’ammirano e la lodano soprattutto per la sua semplicità ed allegria.

Giulia è innamoratissima del suo Luca, a maggio scorso hanno avuto il loro primo figlio e la coppia si mostra più felice che mai. I due attori si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi e d quel momento tutto è cambiato, il loro legame è diventato sempre più profondo e vero.

I due piccioncini non possono stare lontani nonostante la loro differenza di età, lei classe 1991 lui classe 1978, 14 anni che non fanno la differenza.

Luca e Cristina saranno prossimi alle nozze, la data non è stata svelata però di certo sarà un matrimonio d’amore.