Karina Cascella, il cambiamento drastico: com’era prima e come è adesso – FOTO

L’opinionista di Canale Cinque Karina Cascella ha postato sui social un prima e dopo che la riguarda ma mette il punto su una questione importante, la perfezione non esiste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La ex concorrente di “Uomini e Donne” e oggi opinionista tv, ha deciso di prendere in mano la sua vita e ridimensionarsi da qualche mese come donna e mamma. Karina Cascella ha vissuto molto intensamente il primo lockdown che l’ha cambiata e fatto mettere il punto su alcune priorità per lei.

Nelle ultime ore sta facendo molto parlare un post condiviso nella sua pagina Instagram in cui Karina fa palesemente coming out su un tema che affligge le generazioni attuali troppo concentrate sulla perfezione assoluta del proprio corpo e attente alle maldicenze degli altri rispetto al benessere psicofisico individuale.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Pantini di “Matrimonio” si iscrive al club “Mai una gioia”. Le FOTO

Karina Cascella si mostra com’era mesi fa e confessa di aver usato i filtri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi raggiante, si presenta in trasmissione sopra le righe – VIDEO

Non ha omesso nulla nel lungo messaggio a corredo dell’ultimo post social in cui vediamo un prima e dopo di Karina davvero eccezionale. Pochi mesi di trasformazione fisica con allenamento e alimentazione controllata che ne hanno scolpito i contorni in maniera eccellente.

“La prima foto è davvero grottesca, si tratta di un fermo immagine di uno dei primi allenamenti di dicembre. Non ero in posa ovviamente e come potete vedere con dei kg in più…8 per l’esattezza. Non mi sono mai creata troppi problemi per questo. Arrivavo da un anno molto difficile e non solo per la pandemia…”. Scrive l’opinionista, ma poi prosegue confessando una cosa importante.

“Ho sempre scelto look giusti e delle volte, con estrema sincerità, all’occorrenza anche filtri e modifiche, là dove servissero”. Confessa pubblicamente di aver manomesso le sue foto facendo credere a tutti che fosse in piena forma fisica.

Molte influencer lo fanno e in questa maniera sviano la concezione di donne più deboli che si sentono avvilite invece per gli scarsi risultati ottenuti. In questo modo Karina, invece, spiega che a volte è necessario nascondere la verità se si desidera poi intraprendere un percorso verso la guarigione psicofisica controllata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

E termina con un augurio a tutte le donne: “Ho 41 anni e la testa molto dura. Tante cose possono accadere durante il tragitto della vita, ma solo noi con la nostra forza, possiamo rimettere a posto i cocci”. Moltissimi commenti sono stati lasciati sotto il post da parte di donne che si sono ritrovate nelle sue parole, oltre 24mila like per la sua dichiarazione.