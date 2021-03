Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis: botta e risposta sui social. Che succede?

Il vincitore del Grande Fratello Vip è ormai seguitissimo sui social anche se sono ancora irraggiungibili i numeri della collega Giulia De Lellis. Ma arriva qualche frecciatina tra i due…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Tommaso Zorzi è uno dei volti più richieste del momento. Vincitore dell’ultima fortunata edizione del Grande Fratello Vip e attualmente opinionista dell’Isola dei Famosi. La sua è una vera e propria escalation verso il successo e ogni giorno ottiene sempre più consensi.

Sembrerebbe che stia seguendo un po’ le orme della sua collega al momento molto più affermata di lui: stiamo parlando di Giulia De Lellis. Dall’esperienza al GF Vip, alla sua carriera sui social come influencer ma cos’altro c’è in comune tra i due?

Zorzi-De Lellis, arriva la risposta dell’ex corteggiatrice

Questa mattina Tommaso Zorzi come di consueto ha dato il buongiorno ai suoi followers, con un po’ di ritardo rispetto al solito e allora si è scusato dicendo: “Buongiorno, scusatemi raga questa mattina avevo un po’ di ‘cosine’ da fare. Un po’ di ‘cosine’ come dice la De Lellis”.

E la prende scherzosamente in giro, imitandola: “Vi faccio vedere un po’ di vestitini, un po’ di trucchetti, un po’ di cosine carine”.

A quel punto in molti si domandano il perché di questa frecciatina all’influencer romana, considerando che ogni battuta di Tommaso è sempre pungente e mai a caso.

Non si fa attendere troppo la risposta di Giulia che sempre attraverso una IG Stories risponde all’attacco di Zorzi:

“Sì lo so, non mi prendete in giro.. Io dico sempre ‘cosina’, ‘cosetta’, ‘amichette’, ‘giretti’, è una roba che c’ho da quando sono piccola non mi si è mai tolta. […] Mi dispiace ragazzi ma ancora per un po’, cioè spero per molto, finché vivrò, dovete mettervela via. Io uso questi vezzeggiativi di continuo!”

Chissà se l’influencer se la sia presa e se è nata un po’ di maretta tra i due. Attendiamo di capire se continueranno queste stoccate a distanza.