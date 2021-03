Antonella Fiordelisi nel mirino del web, dopo le sue foto su i social e le critiche dei suoi follower, risponde in un modo molto stravagante

Seguita da più di un milione di follower, Antonella Fiordelisi non perde occasione di mostrarsi al suo pubblico che la supporta fin dal suo esordio. Non solo influencer, lei è anche una schermitrice e una modella che ha fatto delle sue passioni un lavoro. Originaria del Salento, la ragazza è stata per molto tempo al centro del gossip, soprattutto per quanto riguarda le sue storie d’amore con Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. Di certo adesso non passa inosservata, anzi sul web è iniziata una nuova sfida nei suoi confronti, ma questa volta riguarda le sue foto. “Quanto photoshop usi?” Provoca un utente su Instagram, ma l’influencer non resta a guardare e agisce.

Antonella Fiordelisi: come risponde alla provocazione?

Antonella Fiordelisi è solita creare sondaggi sul suo profilo Instagram, attraverso le stories. C’è chi questa volta però ha esagerato e le ha fatto una domanda scomoda che non ha fermato l’impulsività della donna chiamata in causa. Così al quesito riguardo all’uso di Photoshop, l’influencer non sta zitta e risponde con una foto che lascia tutti senza parole. “Queste immagini potrebbero urtare il sistema nervoso di molte frustrate”. Si difende Antonella. In realtà c’è poco da giustificarsi, le sue forme parlando da sole e non hanno bisogno di tante descrizioni.

Per la Fiordelisi non ci sono rivali, anche perché oltre ad essere bella di natura ha anche un personal trainer molto speciale: Francesco Chiofalo è il suo partner. Una combo perfetta per un risultato eccezionale.