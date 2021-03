Camilla Costanzo, molto simile a papà Maurizio. L’avete mai vista? – FOTO

Il giornalista Maurizio Costanzo è uno dei volti più noti della televisione italiana. La sua vita, soprattutto quella amorosa, nel tempo è stata sotto i riflettori. Oggi Maurizio è padre di tre figli e nonno di quattro nipoti. La primogenita Camilla è la sua fotocopia.

Maurizio Costanzo è stato sposato per diversi anni con Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Attualmente il giornalista è sposato con la nota conduttrice Maria De Filippi con la quale ha adottato il loro unico figlio Gabriele.

Maurizio oltre ad essere uno stimato giornalista è anche conduttore, autore, regista e sceneggiatore. Inizia la sua carriera a soli 18 anni quando come cronista lavora per Paese Sera, a soli 22 anni lavora per Tv Sorrisi e Canzoni e verso la metà degli anni Settanta comincia la sua vera notorietà. Il nascente giornalista è presente in diversi programmi di talk-show e da inizio ad una nuova era.

La primogenita di Maurizio si Chiama Camilla, ecco chi è e cosa fa nella vita

Camilla Costanzo è la primogenita del noto giornalista Maurizio Costanzo, di lei si hanno poche notizie in quanto è sempre stata fuori dai riflettori e dai rumors, è molto riservata e non ama i social network. Da notizie diffuse sappiamo che è nata nel 1973, è autrice Rai, sceneggiatrice e scrittrice, di certo avrà ereditato l’amore per la scrittura da papà Maurizio.

Maurizio in diverse interviste ha raccontato un po’ dei suoi figli: “Saverio è intelligente, ottimo regista cinematografico, il maggior pregio è la serietà. Camilla riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri. Gabriele è un ragazzo buono, bello dentro. Mi chiedo sempre se rimane o no. E’ una presenza che mi piace, sapere che c’è lui a casa con noi mi dà una grande serenità”.

Maurizio vive in una famiglia allargata e confessa che in realtà è molto unita.