Elodie è amatissima dai suoi fan non solo per il suo talento incredibile, ma anche per la sua bellezza stupefacente: i suoi scatti su Instagram collezionano sempre numeri mostruosi.

Girovagando tra i social network, è facile trovare scatti fenomenali dove donne di spettacolo, attrici, showgirl ed influencer deliziano gli utenti con esplosività e sensualità. Tra i profili più seguiti in Italia spicca quello di Elodie. La classe 1990 è una delle cantanti di maggiore talento del nostro paese. La sua carriera non iniziò nel migliore dei modi: a 18 anni partecipò a X Factor ma fu scartata dai giudizi. La svolta arrivò nel 2015: la romana prese parte al talent ‘Amici di Maria De Filippi’, agguantando un ottimo secondo posto e vincendo il premio della critica giornalistica Vodafone e il Premio RTL 102.5.

La Di Patrizi vanta ben 2,4 milioni di followers su Instagram. La 30enne è particolarmente attiva in rete e condivide ogni giorno scatti e stories da fantascienza. La bellezza della nativa di Roma non è quantificabile mentre il suo fisico non passa mai inosservato. Scorrendo i suoi scatti sul suo profilo ufficiale, ci sono alcuni che hanno letteralmente estasiato i fan.

ELodie e le foto pazzesche su Instagram: i fan impazziscono per lei

Elodie, in occasione del lancio di ‘Guaranà’, postò su Instagram una fotografia mostruosa in cui indossava un costumino davvero sexy che mise in risalto il suo fisico da applausi. La scollatura generosa metteva in evidenza un décolleté da mozzafiato. La 30enne teneva le mani saldamente sul biliardino e sfoderava un sorriso raggiante e contagioso.

A onor del vero, la cantante fu davvero esplosiva nel corso della scorsa estate. I suoi meravigliosi scatti in bikini facevano sempre velocemente il giro di tutto il web e sorprendevano gli ammiratori. Le fotografie della classe 1990 riescono sempre a far impazzire i tantissimi fan.

Nel profilo della bravissima Elodie c’è anche una foto alquanto particolare in cui lei indossava un vestitino estremamente corto e calze seducenti. Le sue gambe sono semplicemente da arresto cardiocircolatorio.