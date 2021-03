Mara Venier contro il vincitore di Sanremo: “Non ci si comporta così”

L’amatissima conduttrice di Rai Uno è sempre molto protettiva e benevola soprattutto con i giovani talenti ma questa volta è successo qualcosa…

La padrona di casa di Domenica In è chiamata da tutti la Zia Mara per il suo modo di fare sempre molto protettivo nei confronti di tutti, soprattutto dei più giovani.

Si è sempre schierata dalla parte dei nuovi talenti andando anche contro la critica e l’opinione pubblica pur di difendere i suoi prediletti.

Ricordiamo tutte le volte che ha preso le difese di Achille Lauro soprattutto agli esordi del suo successo, quando i giornalisti si erano schierati contro di lui.

Così come fece con Ultimo quando, data la sua giovinezza e il suo essere ancora particolarmente acerbo, si fece prendere dall’istinto polemizzando in conferenza stampa contro i giornalisti che gli negarono la vittoria a Sanremo.

Mara Venier contro un noto cantante

Questa volta però Mara Venier sembrerebbe esserci rimasta male per un comportamento poco irreprensibile che ha avuto un cantante ormai affermato sul panorama italiano.

Stiamo parlando di Mahmood, il cantautore milanese, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e secondo classificato all’Eurovision Song Contest che ne è conseguito, con Soldi.

Mara resterà al timone del contenitore di Rai Uno nonostante inizialmente avesse annunciato l’addio: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”.

La rabbia di Mara nei confronti di Mahmood è stata scatenata dopo che il rapper milanese aveva chiesto uno spazio nel suo programma e poi le ha dato buca all’ultimo momento.

“Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”, ha chiosato la conduttrice.