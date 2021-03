Gianni Sperti, spunta una rivelazione: ” Ve lo confermo”

Gianni Sperti esce allo scoperto e fa una rivelazione al web, ormai non ha più senso nascondersi e l’opinionista svuota il sacco

Sono circa vent’anni che su canale 5 va in onda il programma pomeridiano Uomini e donne e ci sono cose che non cambiano mai, tipo la presenza in studio di Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti che danno filo da torcere a chiunque capiti davanti a loro. Così se Maria De Filippi, la conduttrice della trasmissione, cerca di calmare gli animi accesi dei concorrenti, la coppia invece li provoca con frecciatine di ogni tipo. Proprio grazie a questo programma, il ballerino Sperti ha incontrato una persona speciale e finalmente sul web è spuntata la sua rivelazione.

Gianni Sperti si dichiara, a chi?

A Uomini e donne si sono conosciute tante persone, alcune solo di passaggio e altre che hanno lasciato il segno. Ida Platano è una di quelle che si è fatta valere ed è rimasta nel cuore di molti, specialmente di Gianni Sperti. E’ proprio lei la donna a cui si è dichiarato e la sua rivelazione è soltanto la conferma di tanti dubbi. “Le metto dei like, è risaputo che provo amore per lei”. Scrive l’opinionista al web, ma molti si chiedono se il suo sentimento sia soltanto in amicizia o se ci sia qualcosa in più. Intanto il pubblico aspetta con ansia quale sarà la risposta della donna, che attualmente non ha lasciato nessuna dichiarazione. L’amore è ricambiato?

La dama su Instagram è seguita da più di cinquecento mila persone e non perde occasione di condividere con loro foto sensuali e esagerate, mostrando tutta la sua bellezza.