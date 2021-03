Investita da un camion del gas: muore una donna

Nella mattinata di ieri, una donna di 80 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion in retromarcia a Grancia di Morino, in provincia de L’Aquila.

Una donna di 80 anni è morta ieri all’ospedale di Avezzano, dove era stata trasportata d’urgenza dopo essere stata travolta da un camion. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava all’interno della sua proprietà a Grancia di Morino, dove era arrivato un addetto per la consegna del gas. Quest’ultimo, effettuata la consegna, sarebbe risalito sul mezzo e durante una manovra di retromarcia ha investito l’80enne non accorgendosi della sua presenza. Trasportata in ospedale, la donna è deceduta poco dopo.

Si chiamava Giuseppina Barra, la donna di 80 anni deceduta ieri in seguito ad un’incidente avvenuto nella sua proprietà a Grancia, frazione del comune di Morino, in provincia de L’Aquila. Stando a quanto, riporta la redazione de Il Messaggero, la vittima nella mattinata di ieri, mercoledì 24 marzo, sarebbe stata travolta da un camion, giunto presso l’abitazione per la consegna del gas. L’autista del mezzo, che stava effettuando una manovra in retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della donna investendola. L’uomo, resosi conto dell’accaduto, ha subito fermato il camion e chiamato i soccorsi.

Sul posto si è precipitata l’equipe medica del 118 che ha trasportato d’urgenza in eliambulanza l’80enne presso l’ospedale di Avezzano. Qui i medici hanno provato a salvarle la vita, ma i tentativi si sono rivelati inutili: la donna è deceduta poco dopo per le ferite ed i traumi riportati, tra cui la frattura del femore.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che hanno svolto gli accertamenti del caso e, come riporta Il Messaggero, posto sotto sequestro il camion. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano che dovrà decidere se stabilire l’autopsia sulla salma e se indagare l’autista per omicidio colposo.