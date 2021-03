L’Eredità, importante annuncio da parte di Insinna: “Le cose ora cambiano”

A L’Eredità arrivano delle novità che cambiano il gioco. Stupore in studio, poi ci pensa Insinna a spiegare tutto

Cambiano le cose a L’Eredità, il game show dal primetime di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. I più attenti si saranno accorti che ieri sera si è trattato di una puntata diversa dal solito e così sarà anche per le prossime.

Cosa succede? Un cambio di passo che vede sparire anche la campionessa in gara Martina Croccia, anche se solo per poco. Flavio Insinna ha spiegato tutto in apertura di puntata. I telespettatori erano infatti disorientati vedendo facce nuove ma non troppo. Vediamo insieme cosa è accaduto.

L’Eredità, ecco cosa cambia: “Giochiamo per solidarietà”

“Le cose ora cambiano”, questo l’annuncio fatto ieri sera da Flavio Insinna in apertura di una nuova puntata de L’Eredità. Il quiz preserale di Rai1 ha visto modificare, anche se per poco, il suo format. In studio oltre a non esserci la campionessa in gara Martina, non ci sono nemmeno i volti delle altre sere. Cosa accade? Lo spiega direttamente il presentatore.

“Da oggi e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio” ha spiegato Insinna. Per un periodo, dunque, il gioco sarà destinato a raccogliere dei fondi per chi ne ha bisogno così come era stato già fatto l’anno scorso per far fronte all’emergenza.

“Il periodo è quello che è e torniamo a giocare per la solidarietà” ha aggiunto Insinna, precisando che nelle varie puntate saranno ospiti in studio anche altre associazioni benefiche.

La prima puntata si è chiusa alla grande. Il neocampione Marco è riuscito in una bella impresa. E’ arrivato alla fase finale, quella della celebre Ghigliottina, con 35mila euro che è riuscito a portare a casa e donare all’associazione. La parola misteriosa per lui era aiuto e Flavio Insinna non ha potuto che aggiudicargli la vittoria. Ben 35mila euro direttamente a Sant’Egidio.

Questa sera si continuerà con una nuova puntata nel segno della solidarietà così come sta avvenendo anche per le puntate de I Solidi Ignoti, condotte da Amadeus che vedono nei panni di detective personaggi famosi che destinano le loro vincite a enti benefici e associazioni. Ieri sera il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini.