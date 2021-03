Elisa Isoardi diventa un’icona degli inglesi: bellezza lodata dai media

Elisa Isoardi sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi ha conquistato gli inglese. Un noto tabloid britannico le ha dedicato un intero articolo.

Il fascino e il carisma di Elisa Isoardi hanno conquistato l’Isola dei famosi e il pubblico italiano. Ma non solo. Anche i media stranieri sono rimasti colpiti dalla bellezza della conduttrice. In particolari gli inglesi. Un noto giornale britannico ha posto il focus proprio su Elisa. Si tratta del The Sun particolarmente interessato al format per via della partecipazione dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne.

Sul tabloid è apparsa una galleria di immagini della Isoardi in splendida forma. Indosso un costume a righe. E’ proprio il suo fisico mozzafiato a fare breccia nel pubblico inglese.

La conduttrice ha raccontato di aver voluto partecipare al programma per mostrare la parte migliore di se stessa. Un’obiettivo che sta perseguendo riscontrando successo internazionale e tra i compagni.

Elisa Isoardi commuove i fan: la confessione sulla madre

L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ed Elisa Isoardi sta già conquistando molti consensi. La sua bellezza, il suo carisma e la sua sensibilità sono le sue chiavi vincenti. “Incantevole”, l’aggettivo usato dalla stampa inglese per definirla.

Ieri ha commosso i fan raccontando il suo rapporto con la madre. La conduttrice ha rivelato come la donna abbia cresciuto lei e il fratello in solitudine. “Ho una grande ammirazione”, le parole di Elisa nell’emozione. Pensieri pronunciati dalla naufraga che rivela come la frenesia quotidiana spesso l’abbia allontanata da questi ragionamenti.

Sull’isola avendo più tempo, la riflessione viene stimolata portando all’introspezione. Elisa ha affermato di voler scusarsi con la madre svelando di non essere riuscita spesso ad esternarle i suoi sentimenti.

Poi aggiunge di voler godere maggiormente di momenti insieme. “Vorrei fare un viaggio insieme a lei. Siamo due donne forti e il dirle ti voglio bene non è da noi”, il commento di Elisa.