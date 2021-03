Giulia Salemi ha debuttato nel mondo della moda. Su Instagram ha svelato il nuovo progetto imprenditoriale emozionando i fan.

Nuovo debutto nella moda per Giulia Salemi. La modella e influencer, tra i protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, ha comunicato la bella notizia ai fan con uno scatto postato su Instagram. La foto la ritrae con indosso una delle sue creazioni del suo nuovo marchio. Si tratta di una linea di costumi da bagno. SMMR, il nome del brand, già seguitissimo sui Instagram.

“Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la mia linea di costumi. Andate a curiosare…”, il commento della Salemi. Nel giro di un’ora sono più di tremila i commenti da parte dei suo follower.

Giulia Salemi, novità in arrivo: tra carriera e amore

Giulia Salemi è seguitissima su Instagram. Sono più di un milione i follower che ogni giorno interagiscono con i suoi post. Nell’ultimo scatto postato sul suo feed è apparsa una foto in cui mostra uno dei nuovi costumi della sua linea emergente. Un progetto imprenditoriale con cui l’ex gf debutta nel mondo della moda. Nella foto pubblicata Giulia indossa un modello nero impreziosito da incroci e dettagli dorati. A completare il look un grande capello di paglia e occhiali da soli super glamour. Sulla sfondo una veduta marina che rende lo scatto ancora più estivo. Con la bella stagione in arrivo, le sue fan accorrono sul sito del nuovo brand per acquistare i nuovi costumi. Tantissimi i commenti di complimenti e interesse per il nuovo progetto di Giulia.

Classe 1993, nata a Piacenza, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella e influencer. Poi la partecipazione al Grande Fratello Vip con cui ha consolidato la sua notorietà. In questi giorni Giulia ha catturato l’attenzione inoltre in merito alla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

In particolare secondo alcune indiscrezione la coppia potrebbe essere un dolce attesa. Uno scatto pubblicato su “Chi” avrebbe immortalato Pierpaolo intento a toccare il ventre di Giulia insospettendo in tal modo i fan.