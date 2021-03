Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo: Marta confessa di aver tradito Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo: una lettera di Marta svela tutti i retroscena tra la Guarnieri e Dante Romagnoli.

Dopo aver rinvenuto l’agenda personale del cugino, Fiorenza ha capito che tra Dante Romagnoli e Marta Guarnieri c’è stato qualcosa. Per questo l’uomo è tornato da New York e per questo Marta è sempre così sfuggevole. Da parte della ragazza, tuttavia, non si è avuto ancora alcuna confessione. Parallelamente la passione sembra travolgere anche Marcello e Ludovica, sempre più vicini dopo i fatti che hanno portato alla cattura del Mantovano. I due sono la spalla l’uno dell’altra nei momenti difficili.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 marzo: Gabriella sostiene Cosimo

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che ci sono coppie che affrontano i loro problemi e coppie che ancora non lo sono, ma sembrano prossime a diventarlo.

Superato lo shock iniziale, Gabriella giura a Cosimo che lo aiuterà ad affrontare le difficoltà economiche in cui si ritrovano dopo la perdita della ditta Palmieri. Marcello invece fa da spalla a Ludovica ed il suo profondo affetto va ad aggiungersi alla forte attrazione che prova per lei. Nel frattempo la festa di Stefania rischia di saltare per un imprevisto. Fortunatamente c’è Federico a risolvere la situazione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che una lettera di Marta indirizzata alla zia Adelaide fugherà ogni dubbio riguardo al caso Romagnoli: i due hanno vissuto un’avventura mente erano entrambi a New York. Tra questa rivelazione e l’appassionato bacio tra Vittorio e Beatrice, il matrimonio dei coniugi Conti rischia di andare incontro a molte turbolenze.