Isola dei famosi: Zorzi e Lamborghini criticati ma li difende un pezzo grosso

Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sono stati criticati per il loro lavoro all’Isola dei famosi, a difenderli è un big della televisione

Maurizio Costanzo gestisce una rubrica sul giornale Nuovo ed è lì che ha ricevuto una lettera da una telespettatrice che si è lamentata dell’operato di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini all’isola dei famosi. Secondo lei i due non sarebbero all’altezza di ricoprire il ruolo di opinionisti in un programma così importante. Sostiene che non ha abbastanza pelo sullo stomaco e che non hanno esperienza nel mondo della televisione.

LEGGI ANCHE>>>Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò concorrenti al prossimo Temptation Island?

Maurizio Costanzo risponde alle critiche mosse da una signore contro Zorzi e Lamborghini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ballando con le Stelle 2021. Raimondo Todaro già prenotato da una concorrente

Dopo aver letto i commenti negativi portati all’attenzione da una telespettatrice dell’isola dei famosi, Costanzo da la sua risposta. Secondo il famoso giornalista infatti si tratta di un reality in cui l’opinionista deve commentare lo spettacolo e non discutere di letteratura. Certo ha ragione Costanzo, inoltre ricordiamo che hanno pochissimo tempo per intervenire e dire quello che vorrebbero perché un programma come l’isola dei famosi va molto veloce. Succedono tante cose e tutte allo stesso tempo, non c’è tanto spazio per parlare e commentare in studio. Come invece accade al Grande Fratello Vip che si ritagliano più spazio per discutere e i tempi sono meno frenetici. Anche perché non hanno prove di sopravvivenza da compiere.

Inoltre un’altro problema dell’Isola dei famosi è la ricezione, spesso il segnale arriva in ritardo e le conversazioni sono più lunghe del dovuto rubando tempo poi agli opinionisti. In quanto ad Elettra e Zorzi sono bravi nel loro ruolo di commentatori, Zorzi forse di più ma ha avuto anche più tempo per esercitarsi. La Lamborghini infatti è arrivata in studio da poco a causa del coronavirus. Infatti appare leggermente più impacciata e forse troppo buona nei commenti sui naufraghi. Non sembra prendere una posizione fissa su nessuno di loro. Zorzi sembra più a suo agio invece nel commentarli. Maurizio Costanzo crede quindi fermamente che i due siano più che adatti al ruolo anche perché sono personaggi emergenti e molto seguiti dal pubblico, sopratutto dai social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Sicuramente portano una ventate di giovinezza e modernità che svolta il programma. Poi accanto a loro c’è comunque Iva Zanicchi, personaggio importante con la quale Zorzi sembra trovarsi in perfetta sintonia e anche Elettra. Diamo loro il tempo di abituarsi e ne vedremo delle belle!