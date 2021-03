Mercedesz Henger sa come sfruttare al meglio i social network e condivide ogni giorno scatti da sballo: l’ultima foto è davvero sensazionale.

Mercedesz Henger continua a sfruttare in modo perfetto i social network e sta conquistando sempre più popolarità su Instagram. La bella figlia di Eva ha condiviso sul noto servizio di rete sociale una serie stratosferica di fotografie poco tempo fa. Il vestito scelto per l’occasione è superlativo e cortissimo: le sue gambe chilometriche conquistano la scena e fanno impazzire i followers.

Il lato A della 29enne è sempre esplosivo e lascia di stucco gli innumerevoli ammiratori. Come se non bastasse, la figlia di Riccardo Schicchi illumina il mondo dei network con un sorriso incredibilmente radioso. “Oggi a pomeriggiocinque. Che ne pensate di una memi tutta riccia?“, ha chiesto ai suoi seguaci. Gli utenti stanno ovviamente commentando con enfasi, inondando il post di complimenti, di paragoni, e di parole di apprezzamento.

Mercedesz Henger, l’Isola dei Famosi e i suoi incredibili ricordi

Mercedesz ha deliziato i suoi fan con una serie di foto incredibili in cui indossa un vestito incredibilmente corto che mette in risalto le sue gambe da sogno. La piccola Henger è stata ospite a Pomeriggio Cinque e ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti. Non potevano mancare parole in merito alla sua partecipazione a ‘L’isola dei Famosi‘, risalente a qualche annetto fa.

La 29enne è tornata a parlare della controversa prova a cui si sottopose durante il reality. La prova di apnea provocò grossi spaventi in studio e nelle case degli italiani. “Ero arrabbiatissima, volevo vincere. Avevamo vinto una prova e ci avevano dato da mangiare e mi stava risalendo tutto. Non lo dimenticherò mai. Stavo bene, ma non benissimo”, ha spiegato oggi nel salotto televisivo di Mediaset.

Mercedesz, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network condividendo uno scatto in cui indossava una tutina aderente che valorizzava il suo didietro da urlo.