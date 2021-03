Nella serata di ieri, sull’autostrada A20 Palermo-Messina, un giovane militare di 22 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto.

Un militare di soli 22 anni è morto nella serata di ieri sull’autostrada A20 nel territorio di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Il 22enne, stando alle prime ricostruzioni, era sceso dal suo veicolo insieme al fratello per soccorrere un automobilista rimasto coinvolto in un incidente, quando improvvisamente i due sono stati travolti da una vettura. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale sanitario del 118 per il militare. Il fratello è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni, insieme ad altre due persone.

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nella serata di ieri, giovedì 25 marzo, sull’autostrada A20 Palermo-Messina nel territorio di Villafranca Tirrena, comune in provincia di Messina. La vittima è Riccardo Maestrale, militare dell’esercito di 22 anni di Milazzo (Messina) ma in servizio a Cosenza. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, Maestrale viaggiava a bordo della sua Peugeot, quando accortosi di un incidente tra un’auto ed un tir si è fermato ed è sceso per prestare soccorso insieme al fratello. In quel momento è sopraggiunta una Ford EcoSport che ha travolto i due.

Sul posto sono immediatamente gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il militare non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. I tre feriti, tra cui il fratello della vittima, sono stati trasportati presso il Policlinico di Messina. Stando a quanto riporta Fanpage, il fratello di Maestrale sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati di tutti i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.